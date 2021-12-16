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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur'da kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması

İHA

Anamur'da kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım işine devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleler daha temiz ve kokusuz olacak, aşırı yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına son verilecek.
MESKİ Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesinin muhtelif mahallelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon hattı bulunmayan mahallelerde devam eden çalışmalarla atıksular bertaraf edilecek, vidanjör kullanımı azaltılacak. MESKİ’nin sözleşme bedeli 3 milyon 276 bin lira olan yapım işi kapsamında 400 milimetre 770 metre, 300 milimetre 4 bin 656 metre koruge boru, 150 milimetre 900 metre koruge boru ile parsel bağlantısı, 100 adet muayene bacası, 150 adet parsel bacası ve 16 metre dere, menfez ve ark geçişi yapılması planlanıyor.
MESKİ’nin yağışlarda oluşan yüzeysel suların cadde ve sokak içerisinde birikmesi nedeniyle oluşan maddi hasarları sonlandırmak amacıyla başlattığı çalışma sayesinde, aşırı yağışlarda oluşan yüzeysel sular deşarj edilecek. Böylelikle yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak.
Yatırım bedeli 4 milyon 240 bin lira olan MESKİ yağmursuyu hattı yapım işi kapsamında 669 metre muhtelif çaplarda betonarme menfez, bin 701 metre muhtelif çaplarda betonarme/beton boru, 845 metre kanal ile yağmursuyu hattı ve 282 adet yağmursuyu ızgarası yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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