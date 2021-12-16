Enerji nakil hatları yakınlarına yangına dayanıklı tür ekiliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde enerji nakil altlarına yakın bölgelerde yangına dayanıklı türlerin ekiminin yapıldığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islah Daire Başkanlığının yürütmüş olduğu proje ile enerji nakil hatlarının altlarında yapılacak yangına dayanıklı dirençli otsu ve odunsu, boylanmayan tıbbi aromatik veya yem değeri olan türlerle tesis edilmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Ekonomik değeri olmayan, atıl vaziyetteki sahalarda uygulanan projenin hayata geçmesiyle, su erozyonun önlenmesi ve yaban hayatı için yeni barınma alanlarının meydana getirilmesi sağlanırken, arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan yöre halkının ekonomisi de olumlu yönde etkilenecek.

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