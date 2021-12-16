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Seyir halinde alev alan servis minibüsü yandı

DHA

Seyir halinde alev alan servis minibüsü yandı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir servis minibüsü, yolcular bırakıldıktan sonra alev alarak yandı. 
İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde, Murat Çayır yönetimindeki  33 S 5416 plakalı özel bir şirkete ait servis minibüsü, yolcuların inmesinin ardından seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, alevlerin aracı sarmaması için ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.  DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-12-16 13:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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