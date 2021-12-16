Mersin’de devrilen tırın şoförü yaralandı

Covid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut Karaman yolu üzeri Burunköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaman’dan Mut istikametine gitmekte olan R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü R.Ş. olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tır şoförü ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.