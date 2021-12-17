Mersin’de yayla ve ormanlar beyaz gelinliğini giydi Yılın 8 ayını yüksek kesimlerde geçiren hayvancılıkla uğraşan göçerlerden sona kalanlar da yaylaların beyaza bürünmesiyle aşağı kesimlere inmeye başladı

Mersin’in yüksek rakımlı yayla ve ormanları etkili olan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yılın 8 ayını yüksek kesimlerde geçiren hayvancılıkla uğraşan göçerlerden sona kalanlar da yaylaların beyaza bürünmesiyle aşağı kesimlere inmeye başladı.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kar yağışı ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Mersin’de de ara ara etkili oluyor. Doğu Akdeniz kıyısında olan Mersin’in merkezi ve ilçeleri son günlerde yoğun yağmur yağışı alırken, bin 500 rakım üzerindeki yerleşim yerleri ile yaylalar başta olmak üzere birçok ormanlık alana kar yağdı. Yer yer yoğun kar yağışı Erdemli ilçesine bağlı Toros ve Sorgun yaylasından itibaren yüksek rakımlı bölgelerde de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yaylalar başta olmak üzere ormanlık alanlar da beyaz gelinliğini giydi. Yazın binlerce kişinin yaşadığı yaylaların büyük bir bölümü de sessizliğe büründü. Yılın 8 ayını yaylarda geçiren küçükbaş hayvancılıkla uğraşan göçerler ise sürülerini daha sıcak olan aşağı noktalara götürmeye başladı.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Havva Gürgah, "Şubat ayından bu tarafa bu bölgedeydik. Aralık ayı girdi kar yağdı, açıkta otluk alan kalmadı biz de aşağılara gidiyoruz. Kar olmayan daha sıcak bölgelere iniyoruz" dedi.

Toros Yaylası sakinlerinden Süleyman Seyrek ise, "Aralık ayı geldi, kar yağmaya başladı. Biz de hayvanlarımızı yemlemek için ahıra kapattık. Arkadaşlarımızın birçoğu sıcak bölgelere göçtü. Biz de aşağıda yerimiz olmadığı için burada kalıyoruz, burada kışı geçireceğiz. Biliyorsunuz kar olmayan yerde hayat olmaz. Bu sene kar şiddetli ve iyi geçecek. Baharda otlarımız çıkacak, suyumuz olacak her taraf güzelleşecek. Bu beklenti içerisindeyiz. Kar da bu sene iyi. Pazartesi günü itibariyle yoğun kar bekliyoruz" diye konuştu.

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