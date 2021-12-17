Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince hafta içi hizmete sunulan 'Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonları da açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ücretsiz ekmek dağıtımına, perşembe günü ise yakacak desteğine başladıklarını duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cuma sabahı da sosyal medya hesabından, ‘Mahalle Mutfakları’ ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Seçer, hafta içi 30 noktada hizmet veren 'Mahalle Mutfakları’nın artık hafta sonu da açık olacağını duyurarak, "Devamı gelecek" dedi.

“Mahalle Mutfaklarımız artık hafta sonları da hizmet verecek”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin 2020 yılının Mart ayında başlattığı 'Mahalle Mutfakları’nda 3 çeşit yemek 3 TL’den vatandaşlara ulaştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi önlerinde de açılan 'Mahalle Mutfakları' hafta içi her gün 30 noktada hizmet vermeye devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ‘Mahalle Mutfakları’yla ilgili sabah saatlerinde bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları kısa süre içerisinde yoğun destek verdi.

“İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık”

Başkan Seçer, çarşamba günü yaptığı paylaşımda MEREK Halk Ekmek Büfelerinde ekmeğin 1 TL’den satıldığını ancak ücretsiz ekmek dağıtımlarına da başladıklarını duyurarak, “Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek” ifadelerine yer vermişti. Fırıncı esnafından alınan ekmekler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezavantajlı mahallelerde dağıtılmaya başlanmıştı.

“Yakacak dağıtımına başladık”

Başkan Seçer, perşembe günü ise yakacak desteğine başladıklarını duyurarak, sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaşmıştı: “Mersin’de yağmurlar başladı, hava soğudu! Dar gelirli Halk Kart sahibi 12 bin 625 aileye yakacak dağıtımına bugün başladık. Devamı gelecek."

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