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Mersin'de gerçekleştirilen 'Bayram Şekeri' filminin galası büyük ilgi gördü

İHA

Mersin'de gerçekleştirilen 'Bayram Şekeri' filminin galası büyük ilgi gördü

Akdeniz Belediyesinin katkı sunduğu 'Bayram Şekeri' filminin Mersin galası yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Yapımcılığını ve Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, başrollerinde Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Deniz Orak, Faruk Sofuoğlu ve Serkan Şengül'ün rol aldığı 'Bayram Şekeri' filminin Mersin'deki galası yoğun ilgi gördü. Sayapark AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve eşi Ebru Hatice Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve eşi Zehra Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve eşi Behiye Gültak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
"Bayram Şekeri filmi ilimizin tanıtımına katkı sunacaktır"
Sanatın evrensel bir dil olduğuna dikkat çeken Vali Su, "Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, sanat evrensel bir dildir. Bir kentin tanıtımında sanat çok önemlidir. İnsanlara ulaşmanın bir çok yolu vardır ama en hızlı ve en kolay yol sanattır. Günümüzde de görsel sanatlar öne çıkıyor. Bu anlamda ilimizde çekimi yapılan 'Bayram Şekeri' filminin inanıyorum ki ilimizin ve ülkemizin tanıtımına çok büyük katkıları olacak. Bu filmin yapımında emeği geçen ve destekleyen başta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı, Yapımcı Bilal Kalyoncu'yu, tüm oyuncuları ve film ekibini tebrik ediyorum" dedi.
"Amaç Mersin'i Türkiye'ye tanıtmaktır"
Bir şehri tanıtmanın en önemli yollarının kültür ve sanat olduğuna vurgu yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bayram Şekeri filminin yapımcısı Bilal Kalyoncu ile bu konu üzerine görüştük. Güzel bir yapıma imza atıldı. Bu film sadece Akdeniz'i değil, tüm kenti içinde barındırıyor. Birçok ören yerini ve yaşam alanlarını da izleyiciye sunuyor. Buradaki asıl amaç Mersin'i tüm Türkiye'ye tanıtabilmektir" ifadelerini kullandı.
"Hedef 1 milyon seyirci"
Filmin 1 milyon izleyiciye ulaşmasının hedeflendiğini söyleyen Başkan Gültak, "Umarım bu rakamlar elde edilir. Bizler de böylece sanat yoluyla birçok insana Mersin'in kalbi Akdeniz'i de anlatmış olacağız. Biz, bu film sayesinde belki de kafaları karışık olan insanlara karşı Mersin'i daha iyi tanıtmayı istedik. Tüm oyunculara, yapımcılara, film ekibine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli protokolümüze de bizleri bugün yalnız bırakmadıklarından dolayı saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.
"Bizi Mustafa Gültak ikna etti"
Bayram Şekeri filminin yapımcısı Bilal Kalyoncu da davetlilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Özellikle sanata katkı sunduğu için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Biz filmi aslında başka bir şehirde planlamıştık. Ancak Başkan Gültak, Akdeniz'in ve Mersin'in tanıtımını fazlasıyla önemsediklerini ifade etti ve bizi buraya gelmeye ikna etti" dedi.
"Şehirler filmlerle anılır"
Çok güzel anılar biriktirerek filmi çektiklerini ifade eden Kalyoncu, şöyle devam etti; "Şehirler filmlerle anılır. Bunun yüzlerce örneği var. Hatta filmler kent tanıtımlarının dahi önüne geçebiliyor. Bu bağlamda Bayram Şekeri filmimiz Mersin için güzel bir şans olduğunu düşünüyorum. Filmimiz birçok platformda da yayınlanarak milyonlarca insanın beğenisine sunulacak. Bizleri burada çok güzel ağırladınız. Mersin halkı ile müthiş zamanlar geçirdik. Özellikle yerel oyuncuları Mersinli vatandaşlarımızdan seçmeye çalıştık. Tüm oyuncularımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum."
"Mustafa Başkanı kıskandım"
Başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun ise "Mersin, iklimi gibi çok sıcak insanlarıyla anılıyor. Filmi çektiğimiz süre boyunca herkes o kadar candan davrandı ki, sanata bu kadar değer verilmesi ve kucak açılması anlamında bunu çok değerli buluyorum" diye konuştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın filmde küçük bir rol almasına da esprili bir dille atıfta bulunan Torun, "Mustafa Başkanı benden daha iyi oynadığı için kıskandım ama kendisine katkılarından ötürü de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinlik, galanın ardından film gösterimi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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