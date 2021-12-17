Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-12-17 14:48:22



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