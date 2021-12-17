Mersin’de yayla yolları karla kaplandı, ekiplerin mücadelesi başladı

– Mersin’de merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki yaylaların yolları karla kaplandı. Karla mücadele çalışmalarına hızla başlayan merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmaya başladı.

Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Birçok yayla yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Toroslar Belediyesi de ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyor, olası kar yağışına karşı da tedbirlerine devam ediyor.



“Amacımız, hemşehrilerimizin mağdur olmaması”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Amacımız, hemşehrilerimizin mağdur olmamaları. Araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerimiz yol açma çalışmalarına devam edecek. En ufak bir olumsuzluğa anında müdahale eden ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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