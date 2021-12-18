Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesinin yarından itibaren sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de pazar günü görülecek yağışların genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış olmak üzere şiddetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde ise şiddetli ve yer yer metrekareye 100 kilogramın üzerine çıkarak aşırı şiddetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 20 Aralık Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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