Mersin'in 4 bini yanı çiçeklerle renkleniyor

Mersin'de cadde, bulvar ve parklar mevsimlik çiçeklerle renkleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde görev alan kadın çalışanlar, sahadaki titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her gün sorumluluk alanlarındaki bölgeleri pırıl pırıl yapan kadınların yanı sıra dikim ekibi de kentin güzelliğine güzellik katıyor. Kış aylarına girildiği şu günlerde çalışmalarına devam eden kadın personel ekibi her mevsimde Mersin’i rengarenk yapıyor.

Çiçeğiyle yeşiliyle mis gibi Mersin

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdamı sağlanan kadın personel ekibi, park ve bahçeler alanında sahada yürüttükleri çalışmalarına devam ediyor. Sorumlu oldukları alanları tertemiz yapan ve rengarenk çiçeklerle bezeyen, Başkan Vahap Seçer’in, “Sizlere güveniyorum. Mersin’i çiçek gibi yapın” dediği kadınlar, kentte değişimi gün geçtikçe daha da fazla hissettiriyor. Milyonlarca rengi toprakla buluşturan ekipler, zorlu mevsim koşullarına aldırış etmeden dört mevsim çalışıyor. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda, park, bahçe ve yeşil alanlarda görev alan personel, merkezin yanı sıra ilçelerdeki temizlik, çiçek, bitki dikim ve bakım çalışmalarını da sürdürüyor.

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