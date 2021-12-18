Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’ye giderek, Talas ilçesi esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Seçer, Kayseri programının ilk gününde çalıştaya katılan belediye başkanları ile birlikte esnafı gezdi. Talas ilçesi esnafını ziyaret eden Başkan Seçer, ilçe esnafı tarafından sıcak karşılandı. Esnaf gezisinin ardından Başkan Seçer, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

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