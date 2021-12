AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Tolu: “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik”

– AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı. Türkiye’nin son 20 yılda, daha önceki 80 yılda yapılanların tamamının 50 katı daha fazla yatırımla çok büyük mesafe kat ettiğini belirten ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik” dedi.

AK Parti Genel Merkezi ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitim programının Mersin ayağı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştiriliyor. Mersin merkez ve 13 ilçeden kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin katıldığı, 2 gün sürecek eğitimlerle teşkilat mensuplarının yeteneklerini daha da artırmak, özgüveni, heyecanı ve coşkusu yüksek bir teşkilat oluşturmak hedefleniyor. Eğitim programına, ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş ve Mersin AK Partili belediye başkanları katıldı. Programda ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’ konusunda eğitim verecek olan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise eğitimin basına kapalı bölümde geldi.



“Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor”

Eğitimin açılış konuşmasını İl Başkanı Cesim Ercik yaptı. Program başlamasına karşın salonun dolmamasını eleştiren Ercik, “Bu durum, bizim biraz daha disiplinli olmamızın göstergesidir. Arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor ama bundan sonra bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Teşkilat olarak bizi hangi görev bekliyorsa aynı gün, aynı saatte verilen yerde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra hem ilçe başkanlarımızla hem il yöneticilerimizle birlikte bu konuyu ele alıp, hızlı bir şekilde tedavisine gitmemiz gerekiyor” dedi.



“Pandemi nedeniyle yüz yüze çalışmalara ara vermek zorunda kaldık”

ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu ise yaklaşık 2 yıl önce başlayan pandemi süreci ile birlikte çok zor ve sıkıntılı bir dönemi teşkilat mensuplarıyla birlikte atlattıklarını söyledi. Teşkilatların, sokakta, kahvehanede, arazide, köyde yüz yüze, el ele, dokunarak çalışmayı ve hakikatleri vatandaşlara birebir götürmeyi bugüne kadar hep başardıklarını belirten Tolu, “Ancak pandemi, maalesef tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük sıkıntılar oluşturdu. Yüz yüze çalışmalara bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bu arada her birimiz evlerimizde televizyon ekranına, telefon ekranına, monitör ekranına mahkum olduk. En önemli karar aldığımız toplantıları bile telefondan, ekrandan yapmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre böyle devam edince hepimiz haftada bir gün il yönetimine, ilçe yönetimine, koordinatörlerimiz kendi bölgelerine çalıştaya gitmeyi biraz unuttuk. Bu sebeple büyük kongremizde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tüzük değişikliğiyle ARGE Başkanlığının yanına eğitim başkanlığını da ilave etti. Bunun bir ihtiyaç olduğunu o zaman gördüler. Hemen akabinde Mustafa Şen’e görev tevdi edildikten sonra pandeminin getirdiği etkileri ortadan kaldırmak ve teşkilatımızın asli duruşunu yeniden sergileyebilmek adına bir eğitim faaliyeti yapılması talimatını verdi” diye konuştu.



“Bugüne kadar 76 ilimizde eğitimler tamamlandı”

Bu aşamadan sonra 93 bin teşkilat mensubuna mesajla ulaşarak, eğitim ihtiyaçlarını sorduklarını dile getiren Tolu, bu eğitimlerin sonucunda artık 2 yıl önce, 5 yıl önceki gibi diri, dinç, dinamik, atik bir teşkilat oluşturacaklarını vurguladı. Tolu, “Mesajların ardından 56 bin teşkilat mensubumuzdan dönüş oldu. gelen mesajlar çerçevesinde eğitim nasıl olacağına ve kimlerin eğitim vereceğine teşkilat mensuplarımız karar verdiler. Bu hafta sonu yapılacaklarla beraber bugüne kadar 76 ilimizde bu eğitimler tamamlandı” ifadelerini kullandı.



“10 yılda bir darbelerin olduğu bir demokrasi serüvenimiz var, ama son 20 yılda bunu başaramadılar”

İki gün boyunca verilecek eğitimlerin içeriğine dair bilgiler de veren Tolu, ‘AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider’ eğitimine ilişkin konuşurken şunları söyledi: “Yaklaşık 100 yıllık demokrasi serüvenimizde bu ülke üzerinde yaklaşık 10 yılda bir darbelerin olduğu, askerin vesayetiyle yüz yüze kaldığımız, tankların sokaklarda yürüdüğü, postalın demokrasiyi çiğnediği bir demokrasi serüvenimiz var. Ama son 20 yılda bunu başaramadılar, çünkü Türkiye’nin önünde bu millete liderlik yapan, dik duruşuyla asla geri adım atmayan, milletin yanında olan bir lider vardı. Ama bundan sonra geleceğe bakarken geçmişte yaşananları unutursak geleceğe dair reflekslerimizi de kaybederiz.”



“Savunma sanayinde yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik”

Türkiye’nin son 20 yılda, daha önceki 80 yılda yapılanların tamamının 50 katı daha fazla yatırımla çok büyük mesafe kat ettiğini belirten Tolu, “20 yılda Türkiye’nin her tarafını otobanlarla bölünmüş yollarla birbirine bağlayan, tüm köy yollarını asfaltla donatan bir iktidar yaşadı. Bunu unutmamalıyız ve vatandaşımıza zaman zaman hatırlatmalıyız. Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik. İHA’larıyla SİHA’larıyla, deniz araçlarıyla, tanklarıyla, helikopterleriyle Azerbaycan’da da Libya’da da kendisini gösterebilen ve neredeyse hiçbir ülkeye bağımlılığı kalmamış bir ülke haline geldik” dedi.



“Bu eğitimlerle teşkilatlarımız daha diri, daha canlı her an sahada olacaklar”

Açılış konuşmalarının ardından eğitim basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, İl Başkanı Ercik, programla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. İki gün boyunca tüm ilçelerden ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri olarak eğitimden geçeceklerini söyleyen Ercik, “Bu eğitimle birlikte biz de teşkilat olarak üzerimize düşen bütün görevleri, almış olduğumuz dersleri iyi çalışıp, 2023’e giderken bu süreci çok iyi değerlendirip, milletvekili seçimleri, sonrasında da yerel seçimlerde inşallah hem Mersin’de hem de Türkiye’de AK Parti’yi zafere taşıyacağız. Genel merkez yöneticilerimiz ve tanınmış yazarların bize vereceği katkılarla teşkilatlarımız daha diri, daha canlı bir şekilde her an sahada Mersinli hemşehrilerimize aldıkları eğitimleri yansıtacaklar” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin 2002’den bu yana iktidarda olan bir parti olduğunu vurgulayan Ercik, “İktidarda olduğumuz bu süreçte, geçmişten günümüze bize değer katan tüm değerlerimizi, teşkilatlardaki arkadaşlarımıza ve bizden sonraki nesle aktarmak için bu eğitimlerin çok büyük katkısı olacak. Ana temamız, ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’. Bütün yöneticiler bu hikayenin kahramanı. Bizler de bu hikayenin kahramanları olarak, bizden sonraki sürece nasıl bir değer katarız, nasıl katkımız olur? Bunun eğitimini alacağız. Bizler büyük bir aileyiz. Tüm teşkilatlarımızı burada toplamamız, kaynaşmaya ve teşkilatçılığa kaktı sağlayacak ama asıl önemli olan; şu ana kadar partiye emek veren bütün büyüklerimizin Mersin’de teşkilatlarımızla buluşması olacak” diye konuştu.

