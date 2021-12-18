Mersin'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi

Mersin’in Mut ilçesinde aralık ayında meyve veren armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Mersin’in Mut ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan İsmail Kaplan’ın (65) bahçesindeki armut ağacı aralık ayında meyve verdi. Bahçe sahibi İsmail Kaplan, armut ağacının bu mevsimde meyve vermesinin anormal olmadığını söyleyerek, “Bizim armut her sene olduğu gibi bu sene de görevini yerine getiriyor. Bir de mevsim şartlarının bozuk olmasından dolayı, hava şartlarının dengesizliğinden dolayı işte bu görevini yerine getiriyor. Biz güzün dahi armutsuz kalmıyoruz. Başından da koparıp yiyoruz, dibine dökülenleri de yiyoruz. Armuttan yana bir sıkıntımız yok. Bu ağaç her yıl yapraklarını ağustos ayında döker, eylül ayında tekrar açar” diye konuştu.

Armut ağacının meyve verdiğini gören vatandaşlar ise, “Aslında armut ağacının meyve vermesi için haziran ayını beklemek lazım. Nisan, mayıs aylarında çiçek açar, daha sonra meyveye yatar. Haziran ayında da meyve toplamaya başlanır. Armut ağacının kasım ve aralık ayında meyve vermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise durumu "şaşılacak bir durum" sözleriyle değerlendirdi.

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