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AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı" AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, Memur Sen Konfederasyonu'na bağı Bem-Bir-Sen Mersin Şubesince, emekliye ayrılan 7 sendika üyesi adına düzenlenen vefa gecesine katıldı

İHA

AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı" AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, Memur Sen Konfederasyonu'na bağı Bem-Bir-Sen Mersin Şubesince, emekliye ayrılan 7 sendika üyesi adına düzenlenen vefa gecesine katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, ülkede son dönemde yaşanan süreci 2. Abdulhamid'in tahttan indirildiği döneme benzeterek, "Emperyalist güçlerin ülkemizin içerisinde o dönemdeki işbirlikçileri ile Osmanlı Devletini yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı" dedi.
Memur Sen Konfederasyonu'na bağı BemBirSen Mersin Şubesince, emekliye ayrılan 7 sendika üyesi adına vefa gecesi düzenlendi. Bir Otelde düzenlenen geceye, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, BemBirSen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ve Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çelik ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.
Sendikal faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan BemBirSen Mersin Şube Başkanı İhsan Ayten, ömürlerinin büyük bir bölümünü devletine hizmet etmek için harcayarak emekli olan sendika üyelerine emekliliklerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Ayten, "Sendika olarak vefa duygusunun önemli bir hizmet olduğunu düşünmekte ve önemsemekteyiz. Bu vesile ile programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ek protokol ile kamu çalışanlarının kayıplarının telafi edilmesi için çalışıyoruz"
Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çelik ise emekli olan sendika üyelerini, bundan sonraki yaşamlarında Emekli MemurSen'de görmek istediklerini dile getirdi. Sendika olarak ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı ek bir protokol talepleri olduğunu hatırlatan Çelik, "Ocak ayında enflasyon farkı alacağız ama görünen o ki, kayıpları telafi etmek için bu zam yetmeyecek. Toplu sözleşmeye ek bir protokol ile tüm kamu çalışanlarının kayıplarının telafi edilmesini istiyoruz. Bakanımız da bu talebi olumlu buldu ve ocak ayında bu talebin gündeme alınacağını söyledi. Asgari ücret belirlendi ve rekor düzeyde yüzde 50 düzeyinde bir artış yapıldı. Bu oran asgari ücretle çalışanları memnun etti. Memurlar olarak ocak ayında bu artışın maaşlarımıza yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Osmanlı'yı yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı"
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş de konuşmasında, Türkiye'nin son 34 yıldır, FETÖ darbe girişiminin ardından başlayan iç ve dış saldırılara karşı bir süreci yönetmeye çalıştığını ifade etti. Yaşanan bu süreci 2. Abdulhamid'in tahttan indirildiği döneme benzeten Ateş, "Emperyalist güçlerin ülkemizin içerisinde o dönemdeki işbirlikçileri ile Osmanlı Devletini yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı. İktidar olduğumuz günden bugüne kadar bir çok kez hükümeti yıkma girişimleri olmuş ve en son FETÖ darbe girişiminden sonra ekonomik baskılarla bu ülkenin önü kesilmeye çalışılmıştır. ABD Başkanı Biden'in, 'Dostlarımızla birlikte Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indireceğiz' cümlesini ben çok önemsiyorum. Geçen gün Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmelerinde mecliste aynı cümleyi kullandı. Bu cümleler bize neyi hatırlatıyor? Kimin kimlerle dost olduğunu biz net bir şekilde görüyoruz artık. Düne kadar gizli bir takım görüşmelerle işbirliği içerisinde olan Millet İttifakı'nın paydaşları, Cumhur İttifakı'nı alt edebilmek için artık düne kadar HDP ile gizli görüşmelerini aleni bir şekilde ortaya koydular. Bir bakıyoruz HDP'nin sözcüleri ile CHP'nin sözcüleri aynı cümleleri ortaya koymaya başladılar" şeklinde konuştu.

"Memurları da sevindirecek bir tabloyu önümüzdeki günlerde göreceğimize inanıyorum"
Oynanmak istenilen oyunları hep birlikte bozacaklarını kaydeden Ateş, ekonomiye ilişkin ise bugüne kadar iktidar olarak hiçbir kesimi enflasyon karşısında ezdirmemeye gayret ettiklerini belirterek, asgari ücretin yüzde 50'lik rekor bir artışla belirlendiğini hatırlattı. Memurları da sevindirecek bir tabloyu önümüzdeki günlerde göreceklerine inandığını dile getiren Ateş, şöyle devam etti; "Bugüne kadar milletimiz için her türlü riski göze alarak, her türlü sıkıntıyı göze alarak halkın refahı ve mutluluğu için her türlü çalışmayı ortaya koymaya çalıştık. Ekonomide yaşanan süreç sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu. Ama şu gerçeği de görmemiz gerekiyor; biraz ülkemizde de bu anlamda bir ahlaki çöküntü yaşadığımız için bazı fırsatçılar, ithalata dayalı olmayan ürünlere kendi başlarına zam yaparak, stokçuluk yaparak yükseltmeye çalışıyor. Hükümetimiz de bununla ilgili gerekli tedbirleri alıyor ve yasal düzenlemeleri yapıyor. Ben inanıyorum ki, bugüne kadar çektiğimiz sıkıntıların nasıl üstesinden geldiysek, bunun da üstesinden geleceğiz."
Konuşmaların ardından protokol üyelerince, emekliye ayrılan sendika üyelerine plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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