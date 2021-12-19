Anamur'da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur'da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

İHA

Anamur'da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesi Yalıevleri ve İskele mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu borularını yenileyerek, vatandaşları kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.
Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren içme suyu hattı, 160 milimetre 650 metre borular ile değiştirildi. Bu sayede kayıpkaçakların önüne geçilirken, mahalle sakinleri kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuştu.
İskele Mahalle Muhtarı Hayrettin Haber, yapılan MESKİ çalışması ile daha temiz içme suyuna kavuşacaklarını ifade ederek, “İçme suyu boruları yenileniyor. Yalıevleri’nden başlayarak İskele Mahallesi’ni kapsayan bir çalışma yapılıyor. Yıllardır değişmediği için daha önceki borular arıza veriyordu. Şu anda çapı daha geniş borular döşeniyor. Onun için mahalle daha iyi, daha temiz içme suyuna kavuşacak. Bu konuda bize yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de iki ayrı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de iki ayrı kaza: 4 yaralı
AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı" AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, Memur Sen Konfederasyonu'na bağı Bem-Bir-Sen Mersin Şubesince, emekliye ayrılan 7 sendika üyesi adına düzenlenen vefa gecesine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik ...
Mersin'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Mersin'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Tolu: “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik”
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri ...
Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de
YEREL HABERLER Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de
Mersin'in 4 bini yanı çiçeklerle renkleniyor
YEREL HABERLER Mersin'in 4 bini yanı çiçeklerle renkleniyor
Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı
Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 ...
Halk plajı kıyısında ölü caretta caretta bulundu Gazetecilerin denizin üzerinde cansız duran bir nesneyi fark ederek drone kaldırmasıyla ölü caretta carette bulundu Caretta carettanın yaklaşık 50 yaşında olduğu belirlenirken, ekipler inceleme yaptı
YEREL HABERLER Halk plajı kıyısında ölü caretta caretta ...
Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Denizi bulutlar kapladı hortum çıktı, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Denizi bulutlar kapladı hortum çıktı, o anlar ...
Belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Akdeniz Belediyesinin proje danışmanlığını eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinin proje danışmanlığını eğitimi ...
Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira olacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde en düşük ücret 5 bin lira ...
Mersin’de yayla yolları karla kaplandı, ekiplerin mücadelesi başladı
YEREL HABERLER Mersin’de yayla yolları karla kaplandı, ekiplerin ...
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)
Sezemin: Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje
YEREL HABERLER Sezemin: Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe ...
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp intihara kalkışan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp ...
ORKÖY’den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere destek
YEREL HABERLER ORKÖY’den üreten orman köylülerine ve kooperatiflere ...
Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
Mersin'de gerçekleştirilen 'Bayram Şekeri' filminin galası büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Mersin'de gerçekleştirilen 'Bayram Şekeri' filminin ...
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek
YEREL HABERLER Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.