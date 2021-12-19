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Mersin Büyükşehrin 'mahalle mutfakları' hafta sonu da açıldı Vatandaşlar kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı

İHA

Mersin Büyükşehrin 'mahalle mutfakları' hafta sonu da açıldı Vatandaşlar kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 30 noktadaki mahalle mutfakları hafta sonu da hizmete girdi. Vatandaşlar kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı.
Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2020 yılının Mart ayında başlatılan hizmet, dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere, kentteki devlet üniversitesi önlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinde pişen 3 çeşit yemeği 3 TL’den satın alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, mahalle mutfaklarının sayısını 26’dan 30 noktaya çıkarttıkları belirterek, “Vatandaşlarımızın zor günler yaşadığı bu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi artık hafta sonları da hizmet veriyoruz. Bu hizmetimizi verirken de yemeklerimizin kalitesinin özenine devam ederek; etli yemekler, bazen direkt et kavurma olmak üzere proteini ve besin değeri yüksek yemeklerle vatandaşlarımıza hem ekonomik hem de sağlık açısından desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.
Vatandaşlardan Haydar Uygur, ekmek fiyatına 3 çeşit yemek alabildiklerini vurgulayarak, “Alım gücü sıfır. Hiçbir şey alamıyoruz ki. Bir şeyler alabilsek buraya gelmeyiz zaten. Burada vatandaşa belediyenin yapmış olduğu aşhanedeki yemekleri veriyorlar. Çok iyi bir sistem. Fakir fukaraya yardımcı oluyor belediye” diye konuştu.
Vatandaşlardan Mehmet Erdoğan da artan mutfak giderlerine dikkat çekerek, “Belediye simit fiyatına 3 çeşit yemek yediriyor vatandaşa. Gerçekten en güzel hizmet bu. Bir tencere kaynatmak 4050 TL evde. Ama burada 4 kişilik bir aile 12 liraya gayet güzel yemeğini yiyor. CumartesiPazar’a da eklenmesi ayrıca güzel. Vahap Başkan’a da ayrıca teşekkür ederiz. Böyle hizmetlerin de devamını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Mehmet Sait Yazgan ise dezavantajlı mahallelerde bu hizmetin verilmesinden memnun olduklarını vurgulayarak, “İnsanlar bir ekmek fiyatına doyuyor. 3 çeşit. İmkanı olmayan için süper. Başkana da teşekkür ederiz CumartesiPazar’a koyduğu için. Biz her gün geliyoruz. Lezzetinden de memnunuz. Durumu olmayan için süper. Mahallenin genelinin durumu iyi değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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