Mersin’de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Mersin’in Mut ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Dağpazarı Mahallesi ve yüksek kesimlerdeki yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Özellikle akşamları yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan yollar iş makineleri aracılığıyla açıldı. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı.

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