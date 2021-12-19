Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Yönetim Kurulu, İskenderun'da gerçekleşen toplantıda Mersin İnternet Gazetecileri Cemiyeti'nin üyeliğine karar verdi.

Mersin İnternet Gazetecileri Cemiyeti (MEİGDER) Başkanı Vahap Şehitoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de İskenderun'a davet edilmesinin ardından üyelik işlemleri tamamlandı. Güçlerine güç katarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun, "Mersin'de bir süre önce kurulan Mersin İnternet Gazetecileri Derneği, yönetim kurulumuzun kararı ile AGF üyesi oldu. Bundan sonra federasyonumuz Akdeniz'de daha güçlü şekilde temsil edilecek. Mersinli meslektaşlarımız ile bölgedeki çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz. AGF ailesi olarak her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Gerek AGF ve gerekse Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak sektörümüzdeki sıkıntıları biliyor ve bu yolda çözüm noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

MEİGDER Başkanı Vahap Şehitoğlu ise mesleki alanda önemli çalışmalar yapan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na katılmaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Bizleri bu güzel ve güçlü yapının içerisine aldığınız için çok teşekkür ederiz. Bölgemizde güç birliği ile basın sektörünün sorunlarının çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin İnternet Gazetecileri Derneği’nin katılımı ile AGF’nin üye dernek sayısı 10’a yükseldi.

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