Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti

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Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe (42), Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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