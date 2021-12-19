Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

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Mersin'de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinden dönen midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan GözneMersin yolunda devrildi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, GözneMersin yolunda yan yattı. Kazada şoför ile birlikte aynı aileden Hakan T., Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de yolda kontrollü geçiş yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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