Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor”

İHA

Seçer, Kayseri'de düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kayseri’deki ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Seçer, Kayseri programına saha gezisi ile başladı. Seçer, Talas ilçesinde gezdiği esnafla sohbet etti. Çalıştayın son gününde Başkan Seçer, önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri programına saha çalışmasıyla başladıklarını anımsatan Seçer, ardından toplantı ve atölye çalışmalarıyla çok önemli ve değerli bir çalıştay süreci geçirdiklerini aktardı. Çalıştayın Kayseri’de düzenlenmiş olmasını önemli gören Seçer, “Buranın bir özelliği var. Bizim burada ne ilçelerde ne de büyükşehirde belediye başkanımız yok. Parlamentoda görev yapan bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz var. O açıdan bu toplantıların burada olması önemli. Çünkü burada temel amaç Türkiye’nin 81 vilayetinde, her noktasında bugüne kadar etkin olmadığımız, açık konuşmak gerekirse yeterince gitmediğimiz, vatandaşla hemhal olmadığımız Türkiye’nin her köşesinde olma arzumuzu, bu isteğimizi sembolize eden bir çalışma diye düşünüyorum" dedi.
“Önemli ve değerli bir çalışma olarak görüyorum”
Çalıştayın önemine vurgu yapan Seçer, "Genel Başkanımızın dün yaptığı konuşmada Türkiye kamuoyuna verdiği mesajlar, burada bizim bir arada olup yaptığımız atölye çalışmalarında ortaya koyduğumuz değerlendirmeler, fikirler, gördüklerimiz, yorumlarımız, geleceğe dair ferasetimiz, öngörümüz bizlere katkı sunacaktır elbette. Mutlaka bizden daha iyi bilen birileri, bizden daha iyi düşünebilen, yorumlayan beyinler vardır. Bu çerçevede yapılan her toplantı önemlidir. Oradan bir cümle dahi alsak, bize bir ışık yakarsa, bir yol açarsa başarımıza önemli katkı alırız diye düşünüyorum. Her zaman bir arada olmak, siyasette her zaman hareket etmek, ziyaret etmek, halkın içinde olmak, oturmaktan daha ehvendir derler. Bu çerçevede önemli ve değerli bir çalışma olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
“Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor”
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte hayata geçirdikleri sosyal politikalarla, bir kere daha ne kadar doğru işler yaptıklarını gösterdiğini kaydeden Seçer, şu ifadeleri kullandı: "Belediye hizmetlerimizde sosyal politikalarımız pandemiden bu yana bir stratejiydi. Sosyal politikalarımız bugün de Mersin’de devam ediyor. İnsanlarımıza gıda yardımından çocuklarımıza mamasına kadar sabah işine, okuluna, tarlasına çalışmaya giden hemşehrilerimizin çorbasına kadar, Mersin Büyükşehir Belediyesi her anlamda hemşehrilerinin yanındaydı. Zaten yanında olmaya da devam ediyor. Umut ediyoruz, ülke farklı bir atmosfere girer. Ama bugün her şeyden önemli olan yoldan, betondan, asfalttan, kaldırımdan, çocukların karnının doyması. Sıcak bir evde kışı geçirmesi. Okula giderken karnının dolu olması ve orada konsantrasyonunu sağlayabilmesi. Geliri düşük annelerimizin çocuklarına süt alma sıkıntısını giderecek katkıların olabilmesi ya da yaş almış yurttaşlarımıza, kendisine bakacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak. Onlara 3 kap yemek götürüp akşam sıcak bir yemek yemelerini sağlamak. Şu anda herhalde belediyecilik ya da sosyal devlet olmak bu olsa gerek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama
YEREL HABERLER MGC ve MEİGDER'den Muharrem Sarıkaya'ya kınama
Sevimli minik lama, Tarsus Doğa Parkında hayata ‘merhaba’ dedi
YEREL HABERLER Sevimli minik lama, Tarsus Doğa Parkında hayata ...
Direğe çarpan araç yandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan araç yandı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Duşakabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Duşakabine sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu
Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu hayatını kaybetti
MEİGDER, AGF üyesi oldu
YEREL HABERLER MEİGDER, AGF üyesi oldu
Mersin’de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
AK Partili Tolu: "Hem içeriden hem dışarıdan büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız" AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu: "Gayrinizami harp teknikleriyle ahlakı olmayan, vicdanı olmayan ve hukuku olmayan bir saldırıyla karşı karşıyayız"
YEREL HABERLER AK Partili Tolu: "Hem içeriden hem dışarıdan büyük ...
Kış ortasında hasat edilen çilek kilosu 22 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Kış ortasında hasat edilen çilek kilosu 22 liradan ...
Mersin Büyükşehrin 'mahalle mutfakları' hafta sonu da açıldı Vatandaşlar kavurma, pilav, tatlı ve ekmekten oluşan 3 çeşit yemeği 3 TL’ye satın aldı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehrin 'mahalle mutfakları' hafta sonu da ...
Anamur'da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Anamur'da 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna ...
Mersin’de iki ayrı kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de iki ayrı kaza: 4 yaralı
AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik girişimlerinde yaşanan süreç neyse, bugün yaşanan süreçte aynı" AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ateş, Memur Sen Konfederasyonu'na bağı Bem-Bir-Sen Mersin Şubesince, emekliye ayrılan 7 sendika üyesi adına düzenlenen vefa gecesine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Ateş: "Osmanlı'yı yıkmaya yönelik ...
Mersin'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Mersin'de armut ağacı aralık ayında meyve verdi
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri başladı AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Tolu: “Savunma sanayinde İsrail’in heronlarına, Amerika’nın mermilerine muhtaçken, bugün yüzde 80’ini kendi imal eden bir ülke haline geldik”
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilat Akademisinin Mersin eğitimleri ...
Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de
YEREL HABERLER Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de
Mersin'in 4 bini yanı çiçeklerle renkleniyor
YEREL HABERLER Mersin'in 4 bini yanı çiçeklerle renkleniyor
Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı
Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 ...
Halk plajı kıyısında ölü caretta caretta bulundu Gazetecilerin denizin üzerinde cansız duran bir nesneyi fark ederek drone kaldırmasıyla ölü caretta carette bulundu Caretta carettanın yaklaşık 50 yaşında olduğu belirlenirken, ekipler inceleme yaptı
YEREL HABERLER Halk plajı kıyısında ölü caretta caretta ...
Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.