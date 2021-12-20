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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara odun desteği

İHA

Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara odun desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda budanan ağaç dalları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınada devrilen ağaçları yakacak odun haline getirerek yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor. Odunlar, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Yaşlı Destek Birimine kayıtlı yaşlı vatandaşların evlerine götürülüyor.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Dairesi koordinesinde yürütülen çalışmayla belediyenin fidanlığında biriktirilen ağaçlar, ekipler tarafından kullanıma uygun hale getirilerek çuvallara yerleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi personeli ise odunları yaş almış vatandaşlara teslim ediyor.

“Vatandaşlarımızın zor durumda kalmasını önlemek için bu dağıtımı yapıyoruz”
Park ve Bahçeler Dairesinde peyzaj mimarı olarak görev yapan Nurseren Taş, yaş almış vatandaşlara sunulan hizmete dair bilgiler vererek, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sınırlarına dahil olan yeşil alanlarda budama çalışmaları yapmaktayız. Budama sonucunda ortaya çıkan odunlar, fırtınada yıkılan ağaçlardan odun niteliği taşıyanları ayırıp, fidanlığımızda bölüp parçalayarak yakılacak odun haline getirmekteyiz. Bu odunlar Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi tarafından ihtiyaç duyan vatandaşlara iletilmektedir. Bu kış gününde vatandaşlarımızın zor durumda kalmasını önlemek için bu dağıtımı yapıyoruz” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman yaş almış vatandaşlarımızın yanında”
Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Biriminde görevli Cihan Tanrıverdi ise “Kışın sert geçmeye başladığı bu günlerde, odun sobası kullanan yaş almış vatandaşlarımıza odun yardımında bulunduk. Amacımız, bu kış gününü sıcak evlerinde geçirsinler. Bizler Yaşlı Destek Birimi olarak 65 yaş ve üstü yaş almış vatandaşların her alanda yanında olmaya çalışıyoruz. Tüm gücümüzle bu yolda emek veriyoruz. Bugün de onlara böyle bir yardımda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Kendilerini asla yalnız hissetmesinler, Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman yaş almış vatandaşlarımızın yanında. Amacımız bu kış gününde yaş almış vatandaşlarımızın hem gönüllerini hem de yuvalarını ısıtmak” diye konuştu.

“İhtiyacımız olduğunda getiriyorlar”
Büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmetinden yararlanan ve her ihtiyaç duyduklarında belediyenin kendisine destek sunduğunu belirten Ayla Dip de “Büyükşehir Belediyesi, bizim erzağımızı getiriyor. Temizlik malzemesine ihtiyacımız olduğunda getiriyor. Şimdi de odunumu getirmiş. Allah razı olsun. Biz Başkanımızdan memnumuz. Allah da işini gücünü rast getirsin” ifadelerini kullandı.
Cevat Kapgin ise Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:
“Büyükşehir Belediyesinden çok memnunum. Yazımız ayrı, kışımız ayrı, gezmemiz ayrı, yemeklerimiz ayrı; daha ne isteyelim? Ben 30 senedir buradayım, daha ilk defa görüyorum bir belediyenin böyle bir şey yaptığını. Her şeyiyle dört dörtlük.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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