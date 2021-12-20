İzzet Altınmeşe'nin hayatını kaybeden oğlu İstanbul'a uğurlandı

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Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, dün merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altınmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Altınmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altınmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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