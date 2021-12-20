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Oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, İstanbul'a gönderildi

DHA

Oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, İstanbul'a gönderildi


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, binanın 11'inci katının balkonundan düşen, İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Mersin'de bir program için bulunan, Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'ndeki apartmanın 11'inci kattaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Altunmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Altunmeşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. İstanbul'a götürülen Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-12-20 11:57:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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