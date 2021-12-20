‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ programı Vali Su’nun katılımıyla yapıldı

‘18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ dolayısıyla Yunus Emre’nin vefatının 700. yılında “Gelin Tanış Olalım” mottosuyla düzenlenen ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ adlı program, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Su, “Biz Ahmet Yesevi, Hz Mevlana ve Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü düsturunu kendine rehber edinen bir inanç ve kültürün temsilcileriyiz” dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen programa Kamu Kurumlarıyla İş Birliği ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, il protokolü, akademisyenler, yabancı misafirler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, değişik ülkelere ait el sanatları faaliyetleri ile yöresel yemek ve tatlıların tanıtıldığı stantlar da yer aldı.



“Barış ve kardeşlik iklimini bu topraklarda daima yaşatmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz”

Stantları gezerek, farklı kültürlerle ilgili bilgi alan Vali Su, programda yaptığı konuşmada, “Dil, din, ırk, kültür gibi bu farklılıkları birer zenginlik kaynağı olarak gören anlayışı yüzyıllardır bu topraklarımızda yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü biz Ahmet Yesevi, Hz Mevlana ve Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü düsturunu kendine rehber edinen bir inanç ve kültürün temsilcileriyiz. Barış ve kardeşlik iklimini bu topraklara hakim kılmayı, daima yaşatmayı boynumuzun bir borcu olarak görüyoruz. Batı ile doğu, güney ve kuzey arasında adeta bir barış ve sevgi köprüsü olan ülkemize çeşitli nedenlerle gelen herkese karşı bu yaklaşımı sergilemeye, onlarla sosyal ve kültürel bakımdan kaynaşmaya büyük bir önem veriyoruz” diye konuştu.

Yunuş Emre’nin vefatının 700. yılı olan 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Su, “Yunus Emre'nin sözü ile kültürlerin buluşma noktası olan ülkemizde, biz de Yunus Emre’nin ifadesi ile ’Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” diyoruz. Millet ve devlet olarak, çeşitli sebeplerle ülkemize gelen göçmenlerle ilgili olarak, özellikle göçü yönetmek, temel insan haklarına ve insani değerlere önem vermek hedefimiz olmuştur. Bu bağlamda zor durumda bulunan, yardıma muhtaç olanların da en temel insani ihtiyaçlarını gidermeye ve insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerine yönelik her türlü katkıyı sağlamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen insanların temel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kültürel uyumlarının sağlanmasına da büyük önem verdiklerini belirten Vali Su, “Gerek ulusal gerek uluslararası kuruluşların katkılarıyla bu kapsamda programlar yürütüyor, projeler hayata geçiriyoruz. Bu programın da çalışmalarımıza çok önemli sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve etkinlik süresince hünerlerini sergileyecek olan çok kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından öğrenciler tarafından Yunus Emre şiirlerinin okunması, engelliler halk oyunu gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, plaket takdimi ve günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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