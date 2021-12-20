Çukurova Basketbol'dan erteleme kararına itiraz

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Mustafa ERCAN MERSİN / DHA - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yönetimi, Lointek Gernika maçının rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine itiraz etti. ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) başvurumuzu yaparak, maçın ertelenmesi kararına itiraz ettik. Federasyondan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-12-20 15:38:14



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