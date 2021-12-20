Köpeği aracın arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu (2)



SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, köpeği hafif ticari aracın arkasına bağlayarak ana caddede koşturan sürücünün İ.J. olduğunu saptadı. Ekipler, İ.J.'ye 1500 lira idari para cezası uygulanıp, hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Yeri tespit edilen çoban köpeği ise Tarsus Belediyesi veterineri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne götürülerek tedavi altına alındı.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, köpeğin tedavisine hemen başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan kişiye emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-12-20 18:16:51



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