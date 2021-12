Mersin'de dar gelirli ailelere patates ve soğan desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik patates ve soğan dağıtımlarına başladı. 13 ilçede vatandaşlara 10’ar kilogramdan oluşan poşetler halinde ilk etapta toplam 100 bin kilogramlık patates ve soğan dağıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önceki günlerde dar gelirli vatandaşlara yönelik bir dizi destek başlattıklarını duyurdu. Başkan Seçer, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek, halk kart sahiplerine ise yakacak desteğinin yanı sıra 3 TL’ye 3 çeşit yemeğin verildiği mahalle mutfaklarının artık hafta sonları da açık olacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi şimdi de patates ve soğan dağıtımlarına başladı.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, her vatandaşa 5 kilo patates ve 5 kilo soğan olmak üzere 10’ar kilodan toplam 100 bin kilogram patates ve soğan dağıtmaya başladıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zor günlerde sosyal yardımlar yönünden vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 100 ton kadar patates ve soğanının, 13 ilçemizde gelir durumu düşük seviyede olan vatandaşlarımıza dezavantajlı mahallelerimizde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı her yönden desteklemeye devam ediyoruz. Devamı da gelecek” dedi.

Destekten yararlanan vatandaşlardan Zeynep Ece Karaoğlan, “Durum çok sıkışık, geçinemiyoruz. Bir de çocuklar var, bez parası falan. Pahalı her şey” diye konuştu.

Vatandaşlardan Tevfik Erdoğan, her şeyin pahalı olduğunu belirterek, "Hayat şartları zor. Bayağı bir pahalı. Başkanımız bu tür yardımları yapıyor. Zaman zaman getiriyor. Biz Başkanımızdan memnunuz. Bugün de patates soğanımız geldi” şeklinde konuştu.

