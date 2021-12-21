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Tekin: "İhracat birim değerini artırmanın yolu tasarım ve markalaşmadan geçiyor"

İHA

Tekin: "İhracat birim değerini artırmanın yolu tasarım ve markalaşmadan geçiyor"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanması, lojistik ve navlun maliyetlerinin katlanarak artması nedeniyle ortaya çıkan yakından tedarik eğiliminde, coğrafi konum avantajıyla Avrupa moda endüstrisinin gözdesi haline gelen Türkiye’nin ihracat birim değerini artırması için tasarım ve markalaşma adımlarını hızlandırması gerektiğini söyledi.
Sektörün 1617 dolar seviyesinde olan hazır giyim ihracat birim fiyatını markalaşma ve tasarım yatırımlarına öncelik vererek 60 dolara kadar çıkartabileceğini belirten Başkan Tekin, “Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ‘Made in Türkiye’ etiketi global pazarlarda güçlü ve aranan bir marka haline geldi. 2021 yılını 20 milyar dolara yakın ihracatla kapatacak sektörümüzün dış satımının yüzde 15’i markalı, yüzde 5’i yüksek tasarım ürünlerden oluşuyor” dedi.

"Avrupa Birliği’ne ortalama fiyatın üzerinde ihracat yapıyoruz"
Türkiye’nin markalı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük avantajının son 40 yıldır Avrupa ve diğer batı ülkelerine ihracat yapması olduğunu, küresel markalara en üst kalitede yaptığı üretimle rakiplerinden pozitif ayrıştığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Avrupa Birliği pazarında hazır giyim tedarikinde ortalama ithalat birim fiyatı 18,3 avro iken Türkiye’den yapılan tedarikte bu rakam ortalama 21,4 avro düzeyinde seyrediyor. İspanya, Almanya, Hollanda ve İngiltere’den yoğun sipariş talebiyle karşı karşıyayız. Ham maddeye ve yeni yatırım için finansmana erişimde yaşanan sorunların aşılması halinde sektörümüzün moda, marka ve tasarım odaklı gelişmesiyle 20 milyar dolara yakın ihracatını kapasite büyütmeye ihtiyaç duymaksızın birkaç katına yükseltebileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"Satın alma davranışlarındaki hızlı değişim markalaşma ve inovasyonu ön plana çıkardı"
Küresel ticarette değişen koşullara göre sürdürülebilir ihracat artışının katma değerli üretimle mümkün olacağını, katma değerli üretimin ise ArGe, inovasyon, markalaşma ve tasarım faaliyetleriyle ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gelenekselleştirdiği Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan Design Week Türkiye’nin markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir yer tuttuğunu ve hazır giyim sektörüne yeni ufuklar açtığını dile getirdi. Tüketicilerin satın alma davranışlarında yaşanan hızlı değişim nedeniyle günümüzde markalaşma ve inovasyon faaliyetlerinin hiç olmadığı kadar ön plana çıktığının altını çizen Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:
“Bu süreçte sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek ihracat hedefimizde tasarım ekosisteminin gelişmesi için firmalarımızın ArGe ve ÜrGe yatırımlarına daha fazla destek verilmesini ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz. Sektörümüzün bu alanlarda yapacağı yatırımlarda Eximbank kredilerinin daha fazla kullandırılmasına, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli teminatsız kredilere ihtiyaç duyuyoruz. Hükümetimizden inovasyon, marka ve tasarım alanlarında sektörümüze güç verecek yeni destek mekanizmalarını hayata geçirmesini bekliyoruz.”

"Kasımda bölge ihracatımız 26,2 milyon dolar"
AHKİB’in kasım ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Tekin, bu ayda 3 bin 803 ton ürünü dış pazarlarda değerlendirerek Türkiye’ye 26,2 milyon dolar döviz kazandırdıklarını açıkladı. Başkan Tekin, “Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 104 artış ve 10,6 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci, yüzde 31 azalış ve 5,5 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci, yüzde 75 artış 3,4 milyon dolar değer ile diğer pamuklu ev tekstili üçüncü sırada yer aldı. Bölge ihracatımızda en yüksek rakamlara İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında eriştik. İspanya’ya 6,3 milyon dolarlık, Hollanda’ya 4,5 milyon dolarlık, Almanya’ya 4,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi.

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