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‘Pandemide Neler Çektik’ fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, MEDEKA öncülüğünde düzenlediği “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de katıldı

İHA

‘Pandemide Neler Çektik’ fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, MEDEKA öncülüğünde düzenlediği “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de katıldı

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) öncülüğünde düzenlediği “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi temasının çok önemli ve dramatik olduğunu ifade ederek, “Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından MEDEKA öncülüğünde düzenlenen “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve sergisine katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen ödül töreni ve sergiye, Seçer’in yanı sıra MEDEKA üyeleri, jüri komitesi, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.
MEDEKA Fotoğraf Kurulu tarafından düzenlenen “Pandemide Neler Çektik” Ödüllü Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 7 fotoğrafla birlikte toplam 37 eser sergilendi. Yarışmanın birincisi Mehmet Sacit Yılmaz, ikincisi Hilal Emnacar, üçüncüsü de İsmail Güngör Gedik oldu. Nihat Altuntaş, İbrahim Duman ve Ali Osman Abalı mansiyon ödülüne layık görülürken, Sevgi ve İyileşme Yılı Jüri Özel Ödülünü ise İlknur Yanıkara aldı. Yarışmanın birincisi Mehmet Sacit Yılmaz’a ödülünü Başkan Seçer verdi.

“Kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan insanlar bile muhtaç duruma geldi”
Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin hala devam ettiğini, verdiği tahribatın çok büyük olduğunu belirterek, bu durumun sosyal hizmetlerin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Mersin’in gelir dağılımındaki adaletsizlikte en tepede yer aldığını ifade eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bütçede kaynak ayırdıkları projelerin öncelikli olarak sosyal olduğunu vurguladı. Seçer, “Çorba dağıtımı konusunda bizimle alay edenler, bir tas çorbanın o hastalıkta, o yoklukta ne kadar değerli olduğunu gördü. Bu süreçte kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan insanlar bile muhtaç duruma geldi. Büyüklerimiz evlerinden çıkamadılar. Her şey ekonomik değil, insanların psikolojisi bozuldu. İnsanlar yakınını kaybetti, kayıplar verdi” dedi.

“Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur”
Fotoğraf sanatının çok önemli olduğunu kaydeden Seçer, pandemi temasının çok önemli ve dramatik olduğunu dile getirerek, “Bu kadar insana ızdırap çektiren, acı çektiren, öğretici olan, belki de geleceğe dair bir el feneri görevi gören bir süreç dünya tarihinde çok azdır. Bu kadar uzun bir süreçte, dünyanın başına savaşlar dışında musallat olan, bu kadar büyük ekonomik kayıpların, can kayıplarının, farklı alanlarda tahribatların olduğu başka bir süreç yaşanmamıştır. Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur” diye konuştu.

“Kentin değerine değer katacak her türlü toplumsal, sanatsal çalışmayı yapıyoruz”
Mersin’in değerli bir kent olduğunu ve daha iyi yerlerde bulunması gerektiğini belirten Seçer, bu amaçla 2 yıldır uyguladıkları eylem planı çerçevesinde MEDEKA’yı hayata geçirdiklerini söyledi. Seçer, MEDEKA çatısı altında 15 kurul oluşturulduğunu belirterek, “Adından anlaşıldığı gibi kentin değerine değer katacak ya da o potansiyeli açığa çıkaracak her türlü toplumsal, sanatsal çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yarışmada dereceye girenleri ve tüm katılımcıları kutlayan Başkan Seçer, “Bu tip çalışmaları daha da artıracağız, artırmalıyız. Pandemiden umut ediyorum dünya en az tahribatla çıkar. Şu ana kadar olduğuyla yetinir artık Covid. O trilyon dolarlar harcanıp, silahların yapamadığını, şu görünmeyen mikroskobik virüs yaptı. Bir an önce başımızdan defolur gider. İki; Mersinimiz, ülkemiz yarınlarda hem pandemi süreci hem ekonomik krizin neden olduğu tahribatları bir an önce tedavi eder, açtığı yaralara merhem sürer ve bir an önce daha iyi noktalara geliriz. Üçüncüsü de tüm dünyada sanat, kültür, müzik, bunlar hakim olsun. Bunların olduğu ortamlarda insanlar bir araya geliyor. Bakın farklı dünya görüşünden olan insanlar olabilir ama hepimiz insanız. Milliyetimiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, o ayrı bir şey. Biz, insanız. Tüm dünyada dileğim; barış, huzur, kardeşlik egemen olsun” şeklinde konuştu.

“Bu da aslında sanatın birleştirici gücünün en iyi örneklerinden bir tanesi”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de MEDEKA olarak kültürel ve sanatsal çalışmaların temelini daha da güçlendirerek şehre katkı sağlamayı, Mersin’in ulusal ve uluslararası platformda adından övgüyle söz ettirmeyi amaçladıklarını ifade etti. MEDEKA olarak adım adım projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydeden Özdülger, Türkiye’de ve dünyada olumsuz etkileri olan pandemiyi fotoğraf sanatçılarının nasıl gördüğünü göstermek amacıyla söz konusu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Özdülger, “Bu çekilen fotoğrafları da bir nevi bir arşiv niteliği oluştursun, belgeleyelim istedik ve bu şekilde yola çıktık. Çok gururluyuz. Şehrimizdeki tüm ilçelerden büyük katkılar oldu. Büyük çalışmalarını bizimle paylaştılar. Bu da aslında sanatın birleştirici gücünün en iyi örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum” dedi.

“Bütün sanat alanları iyileştirir”
MEDEKA Kurulu Üyesi ve Jüri Komitesi Başkanı Hulki Muradi ise böyle bir etkinliğin içinde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi:
“Ne mutluluk verici ki 330 katılımcı, yaklaşık bin 200 fotoğrafla tüm ilçelerimiz temsil edildi. Çamlıyayla'ya gitti birincilik ama Bozyazı'dan da fotoğraf var. Oraya da ödül var. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Bunları başardık. Tek başımıza yapamazdık. Önemli bir altyapı vardı: Teksin. Çok değerli bir bilgi işlem ekibi vardı. Onların desteğini aldık. Fotoğraf sanatı birleştirir, dostluk köprüleri kurar, bütün sanat alanları ise iyileştirir. Sanatın açtığı kapılardan geçerken şiddet kapılarını kapatırsınız ve bu sizi mutluluğa doğru taşır. Mersin bir sanat kenti.”
Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafının ardından ise Fotoğraf Sergisi gezildi. Etkinlikte ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği tarafından dinleti de gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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