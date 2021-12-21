Bozyazı SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan mütevelli heyeti seçimlerine, ilçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vakıf mütevelli heyetine iki mahalle muhtarı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi üyesinin seçimi yapıldı. 26 mahalle muhtarı ile STK temsilcilerinin katıldığı mütevelli heyetinin belirlenmesi için yapılan seçimde, Denizciler Mahallesi Muhtarı Fethi Eraslan ve Elmakuzu Mahallesi Muhtarı Yusuf Şakir oy birliği ile mütevelli heyetine seçilerek, muhtarları temsil etme hakkı kazandı.

Sivil toplum kuruluşlarını ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde oy çokluğu ile seçilen Bozyazı İlim Kültür Çağındaki Talebelere Yardım Derneğinden Fatih Çamtosun temsil etme hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.