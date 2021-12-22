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Mersin Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı sözleşmesi' imzalandı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ekonomik sıkıntı döneminde yasaların bize elverdiği en iyi ölçüde inisiyatifimizi kullanarak katkı sunmaya çalışıyoruz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinde 'sosyal denge tazminatı sözleşmesi' imzalandı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ekonomik sıkıntı döneminde yasaların bize elverdiği en iyi ölçüde inisiyatifimizi kullanarak katkı sunmaya çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Tüm BelSen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay arasında, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğünde çalışan bin 517 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren, 'sosyal denge tazminatı sözleşmesi' imzalandı.
2 yıllık sözleşmeden, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan bin 157 memur ve 55 sözleşmeli personel ile MESKİ Genel Müdürlüğünde çalışan 249 memur ile 56 sözleşmeli personel olmak üzere toplam bin 517 personel faydalanacak. 5. dönem Toplu İş Sözleşmesinde de sosyal denge tazminatı yine tavan tutarı üzerinden verilmiş ve tavan yüzde 100 olarak uygulanmıştı.
“Asgari ücretlilere ilişkin düzenlemeler geriden gelen bir noksanı tamamlamış değil”
İmza töreninde konuşan Başkan Seçer, Türkiye’nin hem ekonomik hem siyasal hem de sosyal açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini savunda. Seçer, “Toplumun her kesimi bu ortamdan etkileniyor ama görece olarak sabit gelirle çalışan ücretliler en fazla etkilenen kesimin başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının bünyesinde farklı statüde 11 binden fazla insan çalışıyor. Bunlar da tabi zor hayat koşulları içerisinde ailelerinin geçimini sağlamak için çok zorluk çekiyorlar. Son yapılan asgari ücretlilere ilişkin düzenlemeler elbette oran olarak sanki fena görülmese de aslında Türkiye gerçeklerine baktığınız zaman geriden gelen bir noksanı tamamlamış değil. Belki güncel olarak oran tatmin edici gibi görünse de genel anlamda bu rakamlar, özellikle öykündüğümüz, onların düzeyine gelmek için çaba sarf ettiğimiz Batı Avrupa standartlarındaki ülkelerdeki çalışma koşulları ile yan yana getirilemez. Mümkün değil, mukayese dahi edilemez” dedi.
Sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Seçer, “Sosyal politikalar konusunda da belediyemizin bütçesini yaparken hep yaklaşımımız pozitif oluyor. En fazla yapabileceğimiz, ayırabileceğimiz bütçeyi ayırma çabası içerisindeyiz. Özellikle pandemi dönemiyle başlayan ekonomik istikrarsızlık dönemi ile devam eden, yoksulun daha da yoksul olduğu bu süreçte de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün burada belediyemiz bünyesinde ve MESKİ bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızla ilgili bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşme, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 dönemi için ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32. Maddesine ve 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesine istinaden yapılacak olan bir sözleşme. Burada sosyal denge tazminatı, aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının; buna ek göstergesi de dâhil yüzde 120’si olmak üzere sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalayacağız” diye konuştu.
Tüm BelSen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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