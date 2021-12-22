Mersin’de 2021 yılında 5 milyon 250 bin fidan üretildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında 2021 yılı içerisinde 5 milyon 250 bin fidan üretildiği, 2022 yılı için ise 6 milyon fidan üretiminin planlandığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Tarsus, Anamur ve Mut’ta bulunan 6 orman fidanlığında ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan asli orman ağaç fidanları ile birlikte mahalli ihtiyaçlar için talep edilen park bahçe bitkilerinin de üretiminin yapıldığı kaydedildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün yıllık fidan üretim kapasitesinin 10 milyon adet olup, 154 farklı türde fidan çeşidi üretildiği ifade edilen açıklamada, "Fidanlıklarımızda sedir, kızılçam, ardıç gibi asli orman fidanlarının yanı sıra, yaban hayatı için önem arz eden alıç, üvez, kuşburnu gibi fidan türlerinin üretimi de yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından dikimi yaygınlaştırılmaya çalışılan ceviz, badem gibi katma değeri yüksek gelir getirici türler, boylu ve formlu çınar, akçaağaç, limoni servi gibi park ve bahçe peyzajlarında kullanılan türler de yetiştirilmektedir. Yetiştirilen bu fidanlar yalnızca ilimizde değil, talep doğrultusunda diğer illerimize de gönderilmektedir" denildi.

Tür çeşitliliğinin artırılması ve yöreye uygun türlerin yaygınlaştırılması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, her geçen gün kapasitesini ve donanımını arttırdığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "

2021 yılında Tarsus fidanlığında 160 dönüm alanda 1,4 milyon, Gülek fidanlığında 187 dönüm alanda 800 bin, Çamlıyayla fidanlığında 59 dönüm alanda 550 bin, Anamur fidanlığında 93 dönüm alanda 1,2 milyon, MutKaraekşi fidanlığında 63,5 dönüm alanda 1,3 milyon olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin fidan üretilmiş olup, 2022 yılında da 6 milyon fidan üretimi programlanmıştır."

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