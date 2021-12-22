Otobüste kadının cebinden cüzdanını çaldılar

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de şehir içi yolcu otobüsünde seyahat eden kadının montunun cebinden cüzdanının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte 18 Aralık günü saat 21.30 sıralarında halk otobüsüne binen bir kişi, ön koltukta oturan ve cep telefonuyla ilgilenen kadının cebinden cüzdanını çaldı. Saniyeler içinde yaşanan hırsızlık olayı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Eve gidince cüzdanının olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-12-22 11:36:20



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