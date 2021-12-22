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Seçer: “Halk Karta yüklediğimiz para miktarını 2022’de yüzde 50 artıracağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, olağanüstü meclis toplantısında, 2022’de Halk Kart hesaplarına yükledikleri nakit para miktarını yüzde 50 artırarak, toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL’ye yükseltme kararı aldıklarını söyledi Seçer: “3 Ocak, Mersin için yeni bir milat olacak; Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak. O gün Mersin için tarihi önemdeki metronun temellerini vatandaşlarımızla hep beraber atacağız”

İHA

Seçer: “Halk Karta yüklediğimiz para miktarını 2022’de yüzde 50 artıracağız” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, olağanüstü meclis toplantısında, 2022’de Halk Kart hesaplarına yükledikleri nakit para miktarını yüzde 50 artırarak, toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL’ye yükseltme kararı aldıklarını söyledi Seçer: “3 Ocak, Mersin için yeni bir milat olacak; Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak. O gün Mersin için tarihi önemdeki metronun temellerini vatandaşlarımızla hep beraber atacağız”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, olağanüstü meclis toplantısında, 2022’de Halk Kart hesaplarına yükledikleri nakit para miktarını yüzde 50 artırarak, toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL’ye yükseltme kararı aldıklarını söyledi. 3 Ocak Mersin’in kurtuluş yıl dönümünde metronun temelini atacaklarını anımsatan Seçer, “3 Ocak, Mersin için yeni bir milat olacak. Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Vahap Seçer başkanlığında olağanüstü toplandı. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda konuşan Başkan Seçer, Halk Kart, Mahalle Mutfakları, 1 Ekmek 1 Çorba, patates ve soğan ile yakacak desteklerine dair açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında, 22 Aralık 19146 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve 60 bin donarak 78 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtını anımsatan Seçer, tüm şehitlere minnetini dile getirdi ve Allah’tan rahmet diledi.
Dünya Kooperatifçilik Gününü kutlayan Seçer, bu yıl içerisinde Mersin’deki 163 kooperatif, oda ve birlik ile geliştirdikleri ortak projelerle yaklaşık 30 milyon TL’lik destek sağladıklarını söyledi. Özellikle kadın kooperatiflerinin güçlenmesini önemsediklerini vurgulayan Seçer, “Kentimizdeki 13 kadın kooperatifi ile yaptığımız çalışmalarla ayrı ayrı onları destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Temelinde dayanışma, topluma ve insana hizmet olan kooperatiflerimizin daha çok gelişmesi için desteğe hazırız” diye konuştu.

“Dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde patates ve soğan dağıtımları gerçekleştiriyoruz”
Ekonomik problemlerle mücadele eden ve bu süreçte geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin sosyal katkılarının devam ettiğini dile getiren Seçer, “Dün itibarıyla dezavantajlı mahallelerimizde yaklaşık 10’ar kiloluk paketler halinde, ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine kadar 5 kilogram soğan, 5 kilogram patates olmak üzere yaklaşık 100 bin kilogram ürünlerin dağıtımına başlamış olduk ve bu dağıtımları da sürdüreceğiz. 13 ilçemizde dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her gün fırınlardan temin ettiğimiz 5 bin adet ekmeği ailelerimize dağıtıyoruz”
Seçer, ücretsiz ekmek dağıtımının da sürdüğünü anımsatarak, “Bu ekmekler MEREK tarafından üretilen ekmekler değil. MEREK tarafından üretilen günlük yaklaşık 70 bin ekmek 1 TL’den vatandaşlarımızın satışına sunuluyor. Ayrıca her gün 5 bin adet fırınlardan temin ettiğimiz ekmekleri de ailelerimize dağıtma imkanımız oluyor. Her ailemize de yaklaşık 3 ekmek dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.
Seçer, sabahın erken saatlerinden itibaren 64 noktada devam eden “1 Ekmek 1 Çorba” hizmeti veren araçların okul önlerinde de hizmet verdiğini belirterek, “İlköğretim okulları önlerinde akşama kadar çocuklarımız için, ayrıca devlet üniversitelerimizin kapılarına yakın bölgelerde oluşturduğumuz noktalarda da bu dağıtımı devam ettiriyorlar” dedi.

Mobil Mutfak Tırı ilçelerde de hizmet verecek
30 noktadaki Mahalle Mutfaklarının hafta sonları da hizmet vermeye başladığını kaydeden Seçer, “3 TL’ye 3 çeşit yemek dağıtımları haftanın 7 günü devam edecek. Mobil Mutfak Tırı bu ayın sonuna kadar Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’da da Mahalle Mutfağı olarak hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Halk Kart tutarları yüzde 50 oranında yükseltildi
Başkan Seçer, 12 bin 625 ailenin faydalandığı Halk Kart hizmeti ile ilgili olarak da bir duyuruda bulundu. Seçer, “Vatandaşlarımızın hesaplarına yüklediğimiz nakit para miktarını 2022 yılı itibarıyla yüzde 50 artırarak, toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL’ye yükseltme kararı aldık” dedi.
Seçer, Halk Kart sahiplerine ulaştırdıkları yakacak odun yardımlarını da 50 kilogramdan 75 kilograma çıkardıklarını vurguladı. Seçer, ayrıca vatandaşların Halk Ekmek büfelerinden tek seferde 3 ekmek alabildiğini ve bu uygulamayı titizlikle sürdürdüklerini de hatırlattı.

“Kentimizi daima ileriye taşımak ve yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz”
27 Aralık’ta Tarsus’un, 3 Ocak’ta da Mersin’in kurtuluşunun 100. yılını etkinliklerle kutlayacaklarını ifade eden Seçer, “Bu iki gururu da önümüzdeki hafta içinde yaşayacağız. Bu büyük onur hepimizin. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar işgale asla teslim olmayacağını tam 100 yıl önce herkese göstermiştir. Atalarımızın vermiş oldukları mücadeleler, ulusal kurtuluş mücadelemizin bir parçası olarak bağımsızlık ruhunun bir kanıtıdır, kutlu olsun. Medeniyetler beşiği olan Tarsus’ta ve Akdeniz incisi güzel kentimiz Mersin’de farklı inançtan, farklı kökenden insanlar, yıllardır hep birlik ve beraberlik içerisinde yaşamışlardır. Paha biçilmeyecek kadar kıymetli bu mirasımıza sahip çıkmak, kentimizi daima ileriye taşımak ve her alanda yükseltmek için var gücümüzle çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.
Seçer, 100. yıl kutlaması için sergiler, söyleşiler ve performanslar içeren etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyerek, 25 Aralık’ta Tarsus’ta Cumhuriyet Alanında, 2 Ocak’ta da Mersin’de büyük bir etkinlik alanı açacaklarını duyurdu.

“3 Ocak, Mersin için yeni bir milat olacak”
Mersin’in kurtuluşunun 100. yılında Mersin Metrosunun temelini atacaklarını dile getiren Seçer, “3 Ocak, Mersin için yeni bir milat olacak. Mersin’de raylı sistemler dönemi başlayacak. O gün Mersin için tarihi önemdeki metronun temellerini vatandaşlarımızla hep beraber atmış olacağız” diyerek, tüm etkinliklere ve temel atma törenine Mersin halkı ile meclis üyelerini davet etti.

“O katlı kavşağın yapımını Karayolları Genel Müdürlüğünün gerçekleştirmesi lazım”
Bir meclis üyesinin, Akbelen Kavşağına katlı kavşak yapılması konusunu gündeme getirmesi üzerine Seçer, bölgenin Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına girdiğini anımsatarak, “Akbelen Mezarlığının güney tarafındaki Akbelen Kavşağı, ivedi olarak bir katlı kavşak inşaatı gerektiriyor. Bir proje çalışılmış daha önce oraya. Ancak orası Karayolları’nın uhdesinde olan bir yer. Biz daha önce de bunu Meclis’te defaatle dile getirdik, şu anda en acil düzenleme yapılması gereken yer orası; Göçmen Kavşağından da Sevgi Katlı Kavşağından daha öncelikli. O katlı kavşağın yapımını Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün gerçekleştirmesi lazım. Bir kez daha özellikle Cumhur İttifakına mensup meclis üyesi arkadaşlarımın da bu konuya eğilmelerini kendilerinden talep ediyorum” diye konuştu.

“Kentteki başka kurumlara ait sorunların çözümünden kurtulmanın en rahat yolu her şeyi Büyükşehir'e yüklemek”
Toplantıda bir meclis üyesinin, merkez Akdeniz ilçesi Homurlu Mahallesinde DSİ’ye ait olan su kanalının, su kanalı olma özelliğini kaybettiğini ve fabrikaların atıklarının o kanalı çok zararlı ve tehlikeli bir hale getirdiğini belirterek,sorumluluğun da Büyükşehir Belediyesine ait olduğunun düşünüldüğünü söylemesi üzerine Seçer, şunları söyledi:
“Adanalıoğlu, Homurlu o bölgedeki DSİ’ye ait drenaj kanalındaki sorunlar uzun süredir gündemde olan sorunlar. Sizin de söylediğiniz gibi kentteki başka kurumlara ait sorunların çözümünden kurtulmanın en rahat yolu her şeyi Büyükşehir'e yüklemek. Mevzuatta yeri olsa da olmasa da görevi olsa da olmasa da hakkani, vicdani olsa da olmasa da herkes üzerinden yükü atmak için adresi Büyükşehir olarak gösteriyor. Bu olay da bunlardan bir tanesi. Mersin'in en büyük sorunlarından biri çevre sorunları. Bütün kurumlar gibi biz başta belediyeler de buna çok dikkat etmiyoruz. İlçe belediyelerinin ormanlık alanlarda vahşi depolamaya maalesef, özellikle yaylalık bölgelerde yeterince riayet etmediğini biliyoruz. Burada belki başkanlarımızın bilgisi dahilinde olmayan gelişmeler var ama bu bir realite. Çevre sorunları yaşanmasın diye Anamur'dan başladık, Bozyazı, Aydıncık, Mut, o bölgelerde bir araba evsel atığın ormana dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için yılda milyonlarca lira parayı Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden karşılıyor, Silifke’ye taşıyor bunu. O konuda da maalesef ilçe belediyelerinin bize teşekkürü dezenformasyonla oldu, manipülasyonla oldu, halkı yanlış bilgilendirmekle, yanlış beyanatlarla oldu. Evsel atıkları taşımak, bertaraf etmek benim görevim. Şu anda 13 ilçemizde hiçbir bölgemizde ilçe belediyelerimizin vahşi depolamasına müsaade etmiyoruz. O çöplerin tamamını alıyoruz, bunun bedelini de biz ödüyoruz. Ama bunun vergilerini de biz topluyoruz, kendilerine gönderiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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