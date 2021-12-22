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Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İHA

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavi altına alınanlardan birinin de beyin ölümü gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde, kendi ürettikleri sahte alkolden etkilenerek hastaneye başvuran 5 kişiden 57 yaşındaki Ali E., tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Necati Y. bugün hayatını kaybederken, A.A.'nın da beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanede yatan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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