İngiliz adası kral ya da kraliçesini arıyor

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Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavi altına alınanlardan birinin de beyin ölümü gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde, kendi ürettikleri sahte alkolden etkilenerek hastaneye başvuran 5 kişiden 57 yaşındaki Ali E., tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Necati Y. bugün hayatını kaybederken, A.A.'nın da beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanede yatan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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