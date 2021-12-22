Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun anısına özel pul

Tarsus Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına özel posta pulu bastırdı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, bastırdıkları bu özel pulların Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına ayrı bir anlam katacağını, ayrıca kentin tarihi turistik ve kültürel değerlerini ülkeye, tüm dünyaya tanıtmada oldukça etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Atatürk’ün Tarsus’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde çekilmiş olduğu fotoğraf ve Tarsus’u temsil eden tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran görsellerin bastırıldığı posta pulları, dünyanın ve ülkenin çeşitli yerlerine gönderilen posta gönderilerinde kullanılacak. Böylelikle pulların üzerindeki fotoğraflar ile kentin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor. Basılan pullar hatıra amaçlı olmasının yanında mektup ve tebrik kartlarında, resmi yazışmalarında ve gönderilerinde posta pulu olarak da kullanılabilecek.

Gerçekleştirdikleri bu uygulamanın Tarsus'un tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Tarsus’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı anısına hem kişisel hem de kurumsal olarak hatıra olması ve Tarsus’umuzun güzelliklerine anlam katmak ve tanıtımını yapmak amacıyla bu pulları bastırdık. Bastırmış olduğumuz pulları gönderilerimize yapıştırarak posta işleminde kullanacağız. Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında posta pulları ile tarihe bir kez daha not düşmüş oluyoruz” dedi.

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