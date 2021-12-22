Mersin'de sahte içkiden ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Mehmet OKUR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Necati Yılmaz (56) yaşamını yitirdi. İlçede sahte içkiden ölen sayısı, 2'ye çıktı.

Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde, 15 Aralık'ta yalnız yaşadığı evinde arkadaşlarıyla sahte içki içen Ali Eser (57), ölü bulundu. Eser'in sahte içkiden zehirlendiği belirlenirken, birlikte alkol aldığı arkadaşları Necati Yılmaz, H.İ. ve M.S. de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'nde sevk edilen 3 kişiden Necati Yılmaz da hayatını kaybetti. H.İ. ve sağlık durumu kritik olan M.S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2021-12-22 16:17:29



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