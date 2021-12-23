Trafik polisi sahipsiz hayvanları kendi elleriyle besliyor

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir polis memuru sahipsiz kedileri besliyor.

Tarsus Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli polis memuru Tuncay Aydın, mıntıkasında bulunan kedi ve köpekleri her gün kendi elleriyle besliyor. Aydın, "Bunlar Allah’ın dilsiz kullarıdır. Tek yiyen tek ölür, paylaşmayı bileceksin. Şu mutluluğu başka bir yerde bulamazsın” dedi.

Aydın, çalışma alanında bulduğu kediyi süt ile doyurdu.

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