Vali Su: “Bağımlılıkla mücadelede çok ciddi çalışmalar yapıyoruz”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, bağımlılıkla mücadelede çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, hedeflerinin, gençleri bu maddelerden uzak tutmak olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığının önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda Mersin’de devlet ve hükümetle birlikte bütün birimlerin çok ciddi çalışmalar yaptığını, güvenlik güçleri tarafından asla taviz verilmediğini kaydetti. Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek, diğer illerde olduğu gibi Mersin’de de önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Su, “Burada iki hedefimiz var. Birinci hedefimiz, madde bağımlısı olmayan çocuklarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı bu maddelerden uzak tutarak madde bağımlısı haline getirmemektir. İkinci hedefimiz ise alınan tüm bu tedbirlere rağmen madde bağımlısı olanların tedavisine yönelik çalışmalar yaparak, onların bir an önce normal hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlamaktır” dedi.

Çalışmaların sonuçlarını hızlı bir şekilde aldıklarını vurgulayan Vali Su, madde bağımlılığına karşı mücadele veren tüm katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Toplantı, AMATEM, YEDAM, TRT Çukurova ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunumların yapılmasının ardından görüş ve önerilerin dinlenmesi, gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.

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