Yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

MERSİN, (DHA)MERSİN ve Adana'da, yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheliyi yakalamak için şafak operasyonu düzenledi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Mersin ve Adana'da 6 adrese eş zamanlı operasyonda, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez
2021-12-23 10:39:58
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