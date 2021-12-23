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Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

İHA

Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Mersin'de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Mersin'de bugüne kadar Ali Eser, Necati Yılmaz, Mejnun Ateş sahte içkiden hayatını kaybetmişti.
M.S'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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