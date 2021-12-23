Tarsus’ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından vakıf aracılığı ile dağıtılan kışlık kömürler evlere kadar teslim ediyor.

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı hak sahibi toplam 12 bin aileye 26’şar çuval kömür teslim etti.

Vakıf Müdürü Ahmet Sarman, Tarsus genelinde 12 bin kayıtlı aileye 7 bin 780 ton kömürün dağıtımın devam ettiğini, birkaç gün içinde tamamının dağıtılmış olacağını söyledi.

Sarman, köylere dağıtımın bittiğini şehir merkezinde ise 23 mahalledeki ihtiyaç sahiplerine de bu hafta sonuna kadar kömürlerinin ulaştırılmış olacağını bildirdi.

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