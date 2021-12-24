Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tenisçileri il ikincisi oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) tenis sporcuları Mersin Tenis İl Şampiyonası’nda kadın ve erkek kategorilerinde önemli dereceler aldı.

Mersin genelinde toplamda 51 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, kadınlar kategorisinde 28 kadın sporcu arasından İpek Özdemir 2. oldu. Erkekler kategorisinde de Bora Kurt 23 erkek sporcu arasından 2. olurken, Ateş Güneroğlu ise 3. oldu.

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