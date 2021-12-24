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Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi

İHA

Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi.

Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 5 mahallede 6 bin dekar arazinin suyla buluştuğu Anamur’un en büyük sulama projesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını, modern sulama teknikleri ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesini ve çiftçi gelirlerinin artmasını sağladığını belirtti. Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini ifade etti.
Anamur Alaköprü sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Mersin’in Anamur ilçesinde hizmete aldığımız Alaköprü Barajı, KKTC İçmesuyu Temin Projesi’nin ana su kaynağını oluşturmasının yanı sıra Anamur Ovası'nda 12 ay boyunca sulama yapılmasına da imkan sağlamaktadır” dedi. Sulama alanının büyüklüğüne vurgu yapan Yıldız, “Alaköprü sulaması ile Anamur ilçemizde 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacaktır” ifadelerini kullandı.

5 mahallede 6 bin dekar arazi suyla buluştu
Devam eden çalışmaların ayrıntıları hakkında da bilgi veren Yıldız, “Fiziksel gerçekleşmesi yüzde 58’e ulaşan çalışmalar kapsamında 5 adet pompa istasyonu, 6 adet regülasyon deposu, cebri boruları ve enerji nakil hatları imalatları tamamlanmıştır. Böylece Anamur Evciler Mahallesi, Bozyazı Akcami, Narince, Kötekler ve Beyreli mahallelerinin tamamında kapalı, basınçlı sulama sistemi hizmete alınmıştır. Toplam 5 mahallede 6 bin dekar mümbit tarım arazisi sulama suyuna kavuşmuştur. Bugün itibariyle sol ana boru ve P2 pompa istasyonu sahasında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 583 milyon 901 bin TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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