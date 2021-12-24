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Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en büyük çimentosu sanattır” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Şehir Tiyatrosunun ‘Matruşka’ oyununu izledi

İHA

Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en büyük çimentosu sanattır” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Şehir Tiyatrosunun ‘Matruşka’ oyununu izledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Matruşka’ isimli oyunu izledi. Başkan Seçer, sanatın birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, “Mersin bir dostluk, kardeşlik, barış kenti olacaksa bunun da en büyük yolu, çimentosu sanattır” dedi.
Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen Matruşka oyununu Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer ile birlikte çok sayıda Mersinli sanatsever izledi. Başkan Seçer, oyunun ikinci perdesine geçilmeden önce verilen arada sanatçılarla kuliste bir araya gelerek sohbet etti.

“Sanat bizi bir araya getiriyor”
Seçer, oyun bitiminde yaptığı konuşmada, oyunun gayet başarılı olduğunu söyleyerek, “Ben çok gurur duydum. Mersin çok farklı bir yer; Türkiye’nin incelenmesi, irdelenmesi gereken bir yeri. Demografisi çok farklı, kültürü farklı. Bu coğrafyanın özelliği mi, bu kentin göçlerle büyümüş olmasının nedeni mi; bunu tahlil etmek lazım. Mersin bir insanlık, bir kültür, bir sanat kenti, çünkü çok kadim bir atmosfer var burada. Çok müthiş imparatorluklar, medeniyetler, farklı semavi dinler, 10 bin yıl önce, 5 bin yıl önce, 8 bin yıl önce burada yaşamış o insanların hala ruhu var, nefesi var; bana öyle geliyor. Onun için de burada yaşamak bir ayrıcalık. Burada nefes almak, sanat yapmak, bilim yapmak, çalışmak, üretmek çok keyifli. Mersin bir dostluk, bir kardeşlik, barış kenti olacaksa ki öyle olması gerekiyor, Türkiye’nin her bölgesinden insanlar var, bir de şimdi bölgeden, Orta Doğu’dan insanlar var; bu gerekli. Bunun da en büyük yolu, en büyük gücü, bunun çimentosu sanattır. Bakın bizi bir araya getiriyor” diye konuştu.

“Mersin’de ilk kadın sahne makinistimiz var”
Başkan Seçer, sanatçıların çok daha iyisini hak ettiklerini belirterek, “Bizler de Mustafa Kemal’in izinden yürüyoruz. Herkes her şey olabilir. Bir büyükşehir belediye başkanı da olabilir ama sanatçı olması öyle kolay değil. Hadi çıkın oynayın da göreyim bakalım. Söyleşilerde söylüyorum, sürekli dile getiriyorum; Mersin’de ilk kadın sahne makinistimiz var diye. Şehir Tiyatrosunda gerçekten çok değerli sanatçılarımız var. Hepsi hem bu işin doğuştan kabiliyet sahibi hem de eğitimini görmüş böyle pırıl pırıl gençlerimiz. Çok daha güzel oyunlar sahneleyecekler, Mersin halkına çok daha güzel, keyifli akşamlar yaşatacaklar” ifadelerini kullandı.
Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise önümüzdeki üç ayda yeni birer prömiyerle Mersinli seyircilerle buluşacaklarını söyledi.

Matruşka, izleyicisinden tam not aldı
Modern insanın, kadının ve erkeğin trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Gizem Koçer ile Güvenç Gümüş sahneye koydu. Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan Matruşka oyununun Genel Sanat Yönetmeni ve Rejisörü Murat Atak, oyunun Yardımcı Yönetmeni Ersen Ocak, Reji Asistanı Burak Sönmez, Sahne Tasarımcısı Alev Tol, Kostüm Kreatörü Funda Çebi iken oyunun Dramaturgu da Taner Çelik’ti. Büyük beğeni toplayan oyun izleyicisinden tam not aldı.

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