Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de tez konusu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de tez konusu oldu

İHA

Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de tez konusu oldu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek ve tarımsal üretime destek vermek amacıyla hayata geçirdiği kompost üretimi seferberliği üniversitede tez konusu oldu.
Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Mezitli’ye gelerek çekimler yaptı. Temmuz ayında başlatılan ve Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra gönüllü vatandaşların büyük destek verdiği projenin belgesel çekimleri için Atatürk Mahallesinde kurulan semt pazarına gelen öğrencilere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve projenin detaylarını öğrenmek amacıyla gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de eşlik etti. Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mardin ve Diyarbakır’da kurdukları sistemle başarı kazanan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, gönüllü olarak projede yer alan Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, gönüllü vatandaşlar ve belediye çalışanları çalışmaların başlamasından bugüne kadar geçen süreci kameraya anlattı. Gönüllülerin de desteğiyle çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağladıklarını dile getiren Başkan Tarhan, pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alan gönüllülerin atık toplamasının bir seferberliğe dönüştüğünü ifade etti. Mezitli’de belediye çalışanlarının ve gönüllülerin işi sahiplenmesiyle kısa sürede çok önemli bir mesafe katettiklerinin altını çizen Tarhan, “İlk çalışmamızdan ürettiğimiz kompostlar dönüşümünü tamamlamak üzere. Bunları çiftçilerimize önümüzdeki günlerde dağıtacağız. Biz bunun yanında başka bir mutluluğu daha yaşıyoruz. Kompost üretimimiz adeta seferberliğe dönüşerek dev bir proje oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yanı sıra gönüllümüz Ali Düdükçü’nün idaresinde pazarlarda görev yapacak gönüllülerin haftalık çalışma çizelgesi yayınlanıyor. Atıklar tespit ediliyor. Proje herkese tek tek anlatılıyor. Daha çok sayıda gönüllünün desteği alınmaya çalışılıyor. Ben de aralarında profesör, doktor, öğretmen, kimyager gibi meslek gruplarından bir araya gelen insanlarımızın sebze meyve atığı toplamasına destek vermek amacıyla zaman zaman semt pazarına geliyorum. Yine gönüllülerimize ve belediye çalışanlarımıza sıcak çorba ikramında bulunarak da bu soğuk havalarda ısınmalarına destek oluyoruz.” dedi.
Her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Tarhan, "Üreticilerimizin yüklerini hafifletiyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç ve gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin arttırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle mikrobiyal gübre dağıtımını yaptık. Şimdi de Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile kompost üretimine başladık. Bundan sonra da hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bize bu çalışmamızda destek olan gönüllülerimize, pazarcı esnafımıza ve işi sahiplenerek başarıya ulaşmasını sağlayan personelimize teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.
Şarkılar ve türküler eşliğinde atıkların toplandığı buluşmanın ardından, gönüllüler tarafından projenin Mezitli’de yayılmasına öncülük eden Tarhan ve girişimci Ebru Baybara Demir’e çiçek verilirken, Mezitli Belediyesi tarafından da çorba ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye çevirdi"
YEREL HABERLER Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde bakkal, toptancı ve marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince ...
Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
YEREL HABERLER Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest
YEREL HABERLER Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba ...
Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş yerinden çalındı
YEREL HABERLER Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş ...
Köpeğe eziyet eden şahsa ceza Mersin'in Tarsus ilçesinde aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıyan şahsa bin 500 lira idari para cezası verilirken, hakkında adli tahkikat başlatıldı
YEREL HABERLER Köpeğe eziyet eden şahsa ceza Mersin'in Tarsus ...
Tır yanmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Tır yanmaktan son anda kurtarıldı
Uzmanlar: “Nükleer enerji, temiz bir geleceğin teminatı” Reaktör Tasarım Mühendisi Dr. Can Turgut: “Nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç artık su götürmez bir gerçek” Ohio Devlet Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gülçin Sarıcı Türkmen: “Nükleer artık daha rasyonel tartışılmaya başladı”
YEREL HABERLER Uzmanlar: “Nükleer enerji, temiz bir geleceğin ...
Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en büyük çimentosu sanattır” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Şehir Tiyatrosunun ‘Matruşka’ oyununu izledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en ...
Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi
YEREL HABERLER Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tenisçileri il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ...
Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu Bölgeye gezmeye gidenler hem fotoğraf çektirdi, hem de yamaçlardan poşetle kayarak karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler ...
Mersin'de halk karta yüzde 50 artış
YEREL HABERLER Mersin'de halk karta yüzde 50 artış
Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi
YEREL HABERLER Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından ...
Mersin'de doktora darp Tarsus acil doktorunu darp eden 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de doktora darp Tarsus acil doktorunu darp ...
Mersin'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 16 yaşında çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 16 ...
Tarsus’ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı
Tarsus'ta aranması bulunan 33 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta aranması bulunan 33 kişi yakalandı
Mezitli Belediyesinden üretici kadınlara Kapadokya gezisi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden üretici kadınlara Kapadokya ...
Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor
YEREL HABERLER 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası ...
Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içkiden 2 ölüm daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.