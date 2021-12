Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 27 Aralık Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ankara’da düzenlenen Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşması etkinliğine katıldı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Tarsus Kaymakamlığı ve TADER işbirliği ile Tarsuslu gaziler ve muhtarlara Ankara programı düzenledi. Program kapsamında Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Anıtkabir Müzesi ziyaret edildi. Ankara’da ilk olarak Kurtuluş Savaşı sırasında bütün askeri ve politik kararların verildiği, 18 Ekim 1924 tarihine dek hizmet veren, dokuz oda, büyük bir salondan oluşan ve günümüzde ise Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren ilk Meclis binası ziyaret edildi. Kurtuluş Savaşı Müzesi gezisi ardından Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Gazi ve muhtarlar Anıtkabir'de Ata'nın kabrini ziyaret edip, Ulu Önder'e duydukları saygı ve bağlılığı ifade ettiler.

Haluk Bozdoğan, Ankara gezi programı kapsamında düzenlenen Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşması etkinliğine katıldı. Bozdoğan, gazi ve muhtarlar ile Nazım Hikmet Kültür Sarayı’nda Tarsus'un düşman işgalinden kurtulmasının anısına hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Sergi gezisi ardından Bozdoğan, düzenlenen yemek organizasyonunda hemşehrileri ile bir araya gelerek hasbihal etti. Bozdoğan, “Bir kent, kendi hikayesini, kendi destanını halkıyla yazar. Halkıyla yazdığı bu destanda da Tarsus'un önemli bir rolü var. 100. yılı bitiriyoruz. Bizim için önemli ve bir yıla kadar sürecek etkinlikler yapılacak. Tarsus medeniyetin başkentidir. Tarsus tarımın başkentidir. Tarsus turizmin başkentidir. Tarsus tarihinin başkentidir. Tarsus çok kültürlülüğün ve insanlığın başkentidir. Tarsus on bin yıllık bir kent ve hep ilkler burada başlar. İlk elektriğin ilk ticaret ve sanayi odasının kurulduğu bir kent. Tarsus’umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşuna baktığımızda bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Tam 100 yıl önce kazanılan bu zafer bugün bizlere kültürüne sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir. Bugün burada tüm Tarsuslu hemşerilerimin, kentimizin 100. kurtuluş yıldönümünü kutlarım” dedi.



"Tarsus'un il olması yönünde çalışma yapıyoruz"

Tarsus’un il olması yönünde çalışma yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Tarsus il olması için her yerde yapılan eylemlerin, hareketlerin karşılığını almadığı bir kent. Tek istediğim ikinci yüzyılda gerçekten çözümcül gerçekten çevreci, çalışkan, çoğulcu, çağdaş insanların Tarsus'un hakkını söke söke almasıdır. Evet çok çalışmak zorundayız. Tarsus'lu çok çalışır. Tarsus'lu inatçıdır. Tarsus’lu kafasına koyduğunu yapar. Ben Mersin milletvekili değilim. Tarsus milletvekili istiyorum. Tarsus'un haklarını savunacak, Tarsus ilinin milletvekillerini istiyorum. Bu bizim için şu yönden önemli, Tarsus'ta çok güçlü bir belediyemiz var 42 tane yatırımımız var. Biz Tarsus’un il olması yönünde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepinizden de Tarsus'un il olması için her türlü mücadeleyi vermesini istiyorum, bunu başaralım ki bizim haklarımızı çalışarak deyim yerindeyse tırnaklarımızla kazıdıklarımızın hakkını söke söke alalım" diye konuştu.

Tarsus’a verilen sözlerin yapılmasını beklediklerini belirten Bozdoğan, "Sahil bandı projesi için yıllardır konuşmalar yapılıyor, ancak hala bekliyoruz. Çukurova Havaalanı için yapılan konuşmalar var biz hala Çukurova Havaalanı’nın da açılmasını bekliyoruz. Ve öbür tarafta bakıyorsunuz bazen gidip gelirken hastaneyi görüyorum, benim kentimde kalp damar cerrahisi ile ilgili ciddi bir olay olsa radyoloji, radyasyon onkolojisi yapılacak yer yok. Üniversitemize çok güzel bir alan verdik. Bu üniversite alanı 150 dönümlük bir yer. Dolu dolu her tesisi fakülteleri yapabileceğimiz bir alan ama hala bürokratik uygulamalar yüzünden bekliyoruz. Beklediğimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Tek istediğim bu kent vergisini veriyorsa bu ödediği vergilerin de geri dönüşünün sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

