Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"

İHA

Vali Su: "Kütüphanesiz okulumuz kalmadı"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde 26 Ekim’de başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında toplu kütüphane açılışı, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen açılışa Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçelerdeki okulların da video konferans sistemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Su, “Bugün 296 sınıf kütüphanesini hizmete açtık. Böylelikle tüm okullarımızda kütüphane kurmuş oluyoruz. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Açılış sonrası Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Su, burada bulunan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Su, öğretmenliğin ölene kadar saygınlığı devam eden kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan’a 5 bin TL teşekkürü
YEREL HABERLER Genel İş Sendikasından Başkan Tarhan’a 5 bin TL ...
Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu
Vali Su, dereceye giren öğrenciyi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Su, dereceye giren öğrenciyi kabul etti
Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de tez konusu oldu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin kompost projesi üniversite de ...
Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye çevirdi"
YEREL HABERLER Arslan: "AB ülkeleri bant alımında gözünü Türkiye’ye ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince merkez Toroslar ilçesinde bakkal, toptancı ve marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de fahiş fiyat denetimi Zabıta ekiplerince ...
Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Mersin'de 'fahiş fiyat' denetimi
Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
YEREL HABERLER Küçük Oğuzhan'ın hayali polis olmak
Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba serbest
YEREL HABERLER Çocuğunu muayene eden doktoru darp şüphelisi baba ...
Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş yerinden çalındı
YEREL HABERLER Yavruyken alıp büyüttüğü 'Paşa' adlı papağanı iş ...
Köpeğe eziyet eden şahsa ceza Mersin'in Tarsus ilçesinde aracının arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıyan şahsa bin 500 lira idari para cezası verilirken, hakkında adli tahkikat başlatıldı
YEREL HABERLER Köpeğe eziyet eden şahsa ceza Mersin'in Tarsus ...
Tır yanmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Tır yanmaktan son anda kurtarıldı
Uzmanlar: “Nükleer enerji, temiz bir geleceğin teminatı” Reaktör Tasarım Mühendisi Dr. Can Turgut: “Nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç artık su götürmez bir gerçek” Ohio Devlet Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gülçin Sarıcı Türkmen: “Nükleer artık daha rasyonel tartışılmaya başladı”
YEREL HABERLER Uzmanlar: “Nükleer enerji, temiz bir geleceğin ...
Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en büyük çimentosu sanattır” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Şehir Tiyatrosunun ‘Matruşka’ oyununu izledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mersin’in barış kenti olmasının en ...
Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı süren Alaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla, 69 bin 815 dekar zirai alan cazibeli, 13 bin 785 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar zirai arazinin sulanacağı bildirildi
YEREL HABERLER Alaköprü Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tenisçileri il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ...
Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu Bölgeye gezmeye gidenler hem fotoğraf çektirdi, hem de yamaçlardan poşetle kayarak karın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler ...
Mersin'de halk karta yüzde 50 artış
YEREL HABERLER Mersin'de halk karta yüzde 50 artış
Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi
YEREL HABERLER Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından ...
Mersin'de doktora darp Tarsus acil doktorunu darp eden 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de doktora darp Tarsus acil doktorunu darp ...
Mersin'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 16 yaşında çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişinin ölümüne neden olan sürücü 16 ...
Tarsus’ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta 7 bin 780 ton kömür dağıtıldı
Tarsus'ta aranması bulunan 33 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta aranması bulunan 33 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.